Architetta in Brasile In Italia si fanno ristrutturazioni qui si costruisce E guadagno il doppio dei miei colleghi

Ludovica Leone ha quasi 40 anni e sta aprendo il suo studio da architetto a San Paolo, in Brasile. "guadagno il doppio dei miei colleghi in Italia e qui c'è dinamismo dal punto di vista urbanistico e architettonico – spiega a ilfattoquotidiano.it –. Ma ci sono pro e contro: la violenza è aumentata molto negli ultimi anni, ci sono ancora problemi di razzismo verso il colore della pelle e alcuni servizi pubblici come l'istruzione tendono ad arrancare rispetto al privato". Il Brasile è il paese con la più grande comunità Italiana e italo-discendente del mondo: sono circa 32 milioni su una popolazione totale di oltre 211 milioni. Ludovica, romana, classe 1985, ha studiato Architettura all'Università Roma Tre e dopo un Erasmus in Portogallo ha iniziato ad interessarsi dell'architettura modernista brasiliana.

