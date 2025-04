Anziana scomparsa in provincia di Avellino ritrovata senza vita in un pozzo

Non si avevano più sue notizie dal tardo pomeriggio di ieri. Dopo l'allarme lanciato dai familiari, la donna, 80 anni, è stata ritrovata senza vita in un pozzo - dove sarebbe caduta - profondo sette metri all'interno della sua proprietà in contrada San Pietro, a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Le operazioni di recupero del corpo dell'anziana sono state effettuate dai Vigili.

