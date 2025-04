Antonello Fassari morto il suo ultimo desiderio | Il destino è stato davvero crudele

Antonello Fassari, attore romano conosciuto e amato dal grande pubblico per il suo ruolo di zio Cesare nella celebre serie I Cesaroni. Il suo volto, ironico e rassicurante, è rimasto nel cuore di chi ha seguito le vicende della famiglia della Garbatella, diventando parte integrante dell’immaginario televisivo nazionale. Infatti il suo ultimo desiderio era quello di una reunion con tutto il cast per nuovi episodi. destino crudele.Negli ultimi tempi, l’artista aveva mostrato un forte attaccamento a quel progetto, tanto da confessare il desiderio che la serie potesse avere una nuova vita. Proprio nelle settimane precedenti alla sua scomparsa, sembrava che qualcosa si stesse effettivamente muovendo: tra i corridoi del mondo televisivo si vociferava di un possibile ritorno sul set, con segnali positivi anche da parte di altri protagonisti storici. Thesocialpost.it - Antonello Fassari morto, il suo ultimo desiderio: “Il destino è stato davvero crudele” Leggi su Thesocialpost.it Il mondo dello spettacolo italiano piange una figura amatissima: a 72 anni si è spento, attore romano conosciuto e amato dal grande pubblico per il suo ruolo di zio Cesare nella celebre serie I Cesaroni. Il suo volto, ironico e rassicurante, è rimasto nel cuore di chi ha seguito le vicende della famiglia della Garbatella, diventando parte integrante dell’immaginario televisivo nazionale. Infatti il suoera quello di una reunion con tutto il cast per nuovi episodi..Negli ultimi tempi, l’artista aveva mostrato un forte attaccamento a quel progetto, tanto da confessare ilche la serie potesse avere una nuova vita. Proprio nelle settimane precedenti alla sua scomparsa, sembrava che qualcosa si stesse effettivamente muovendo: tra i corridoi del mondo televisivo si vociferava di un possibile ritorno sul set, con segnali positivi anche da parte di altri protagonisti storici.

