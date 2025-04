Thesocialpost.it - Antonello Fassari, martedì i funerali. Doveva tornare sul set dei Cesaroni

L’ultimo saluto adsi terrà8 aprile a Roma, nella chiesa degli artisti in piazza del Popolo. Il funerale dell’attore romano, scomparso sabato all’età di 72 anni per un male incurabile, sarà celebrato alle ore 11.A darne notizia è stata la produzione Publispei, impegnata nella realizzazione della nuova stagione de “I”, la serie tv che ha resoun volto amatissimo dal pubblico nel ruolo di Cesare, l’oste burbero dal cuore grande.Il ritorno mancato sul set de IIl dolore per la scomparsa dell’attore è stato subito condiviso da colleghi e amici. Nicolò Centioni, che nella serie interpretava Rudy, ha rivelato cheavrebbe dovuto prendere parte a un cameo nella nuova stagione: «Ci eravamo sentiti poco tempo fa. Eravamo felici all’idea di iniziare questa avventura insieme.