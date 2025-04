Superguidatv.it - Anna Pettinelli a Verissimo: “Rudy Zerbi deve chiedermi scusa” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Intervista alle Petti-Letti da Silvia Toffanin.dice che non ha rapporto con. Non si salutano nemmeno. Il motivo? Lui gliene ha dette e fatte troppe. Lei si è offesa e ora non gli rivolge la parola. Prima che possa tornare il sereno lui dovrà chiederle davvero. Un gesto gradito? Un bel mazzo di fiori. Ma lanon crede cheglieli regalerà mai, al massimo potrà mandarle dei crisantemi. Ecco ilcon l’intervista integrale.