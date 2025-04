Ilrestodelcarlino.it - Ancona cerca la vittoria a Riano per rilanciare la stagione

Giocare contro squadre che lottano per salvarsi non è mai facile, soprattutto nelle ultime giornate dellaregolare. Ma oggi al’non può farsi sfuggire la. Perché manca da troppo tempo, dal 26 gennaio quando vinse il derby con la Vigor. Perché la squadra ha assoluto bisogno di un’affermazione piena per tornare a fare il pieno d’energie mentali. Perché non ha ancora raggiunto la quota salvezza e tre punti le permetterebbero di mettere al sicuro lae di affrontare con maggiore leggerezza le successive quattro giornate. Ma non basta, perché oggi all’Athletic Center di, che si trova all’interno di una magnifica cittadella sportiva alle porte di Roma, l’non sarà sola: a seguirla e a incitarla, infatti ci saranno una novantina di sostenitori decisi ad aiutarla anche in questa circostanza, nonostante la prova opaca offerta contro l’Atletico Ascoli.