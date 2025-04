Ancisi Lista per Ravenna | Inutilizzabili e pericolosi caos nei giochi per bambini al parco Carlo Urbani

Carlo Urbani è l’eroico medico e microbiologo italiano che identificò e classificò la Sars (o polmonite acuta). Questa malattia si scatenò, tra il 2002 e il 2004, con un’epidemia che provocò 774 vittime accertate, tra cui, consapevole del rischio, il medico stesso. Alla sua memoria Ravenna ha. Ravennatoday.it - Ancisi (Lista per Ravenna): "Inutilizzabili e pericolosi, caos nei giochi per bambini al parco Carlo Urbani" Leggi su Ravennatoday.it è l’eroico medico e microbiologo italiano che identificò e classificò la Sars (o polmonite acuta). Questa malattia si scatenò, tra il 2002 e il 2004, con un’epidemia che provocò 774 vittime accertate, tra cui, consapevole del rischio, il medico stesso. Alla sua memoriaha.

Ancisi (Lista per Ravenna): "Inutilizzabili e pericolosi, caos nei giochi per bambini al parco Carlo Urbani". Ancisi (LpRa): "Pericoloso caos nei giochi per bambini al parco Carlo Urbani". Rigassificatore bis a Ravenna, il consigliere Ancisi: "Snam sta modificando molto in corso d'opera". Infiltrazioni piovane, bagni guasti, aule fredde: il liceo classico a Ravenna se la passa male. Degrado e criminalità in piazza Baracca: via le panchine e il chiosco di piadina. Ne parlano su altre fonti

Ancisi (LpRa): pericoloso caos nei giochi per bambini del parco Carlo Urbani - “Carlo Urbani è l’eroico medico e microbiologo italiano che identificò e classificò la SARS (o polmonite acuta). Questa malattia si scatenò, tra il 2002 e il 2004, con un’epidemia che provocò 774 vitt ... (ravennawebtv.it)

Il candidato sindaco di Lega e Lista per Ravenna presenta le sue idee - Il programma elettorale di Alvaro Ancisi, decano dell’opposizione che si candida a sindaco a Ravenna per la quinta volta, prevede un capitolo consistente dedicato agli animali. Il candidato sostenuto ... (ravennaedintorni.it)

Ancisi (candidato sindaco LpRa, Lega e PdF): la Giunta ha dimenticato via Stradone. De Carli (PdF): le case popolari siano in capo al comune - Alvaro Ancisi candidato sindaco di Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia interviene su via Stradone una delle "tante promesse mancate di Michele ... (ravennanotizie.it)