Ilfattoquotidiano.it - Anche l’Ue a caccia di minerali strategici in Asia Centrale: von der Leyen promette investimenti per 12 miliardi

La missione compiuta tra giovedì e venerdì dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der, inha reso chiaro a cosa Bruxelles punti più di ogni altra cosa guardando alla regione: i. Atterrata a Samarcanda, in Uzbekistan, insieme al presidente del Consiglio europeo, António Costa, per prendere parte al primo summit della storia a livello di leader con le cinque repubbliche dell’area, la leader europea ha menzionato direttamente il settore deicritici nel suo discorso inaugurale. Non un semplice accenno: una chiara dichiarazione d’intenti, per di più fatta citandoi Paesi che, nelle parole di von der, punterebbero semplicemente a “sfruttare ed estrarre”, mentre l’Unione europea si farebbe portatrice di un approccio con maggiori ricadute positive a livello locale.