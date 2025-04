Tarantinitime.it - Anche Forza Italia per Luca Lazzàro Sindaco di Taranto. Soddisfazione di Fratelli d’Italia

Tarantini Time Quotidiano“Siamo contenti cheabbia accolto con favore la proposta formulata venerdì sera dad’alla presenza dell’On. Giovanni Donzelli di candidarealla carica didel Comune diper la coalizione di centro-destra”.Lo affermano in una nota congiunta il coordinatore regionale nonché sottosegretario di Stato alla salute, On. Marcello Gemmato ed il coordinatore provinciale On. Dario Iaia.“Con, assieme agli amici ed alleati die agli altri partiti e movimento di centro-destra, forniremo agli elettori una proposta politica coerente, omogenea ed innovativa per la città.Abbiamo contribuito allo scioglimento del consiglio comunale decidendo di mettere fine ad un’esperienza amministrativa di centro sinistra fallimentare ed oggi ci presentiamo uniti e forti.