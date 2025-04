Ancelotti alla Roma la sconfitta è fatale al tecnico | la decisione di Pérez

Ancelotti, il ko contro il Valencia è fatale all’allenatore: la decisione di Florentino Pérez è un vantaggio per la RomaAncelotti, la sconfitta è fatale al tecnico: la decisione di Pérez con Roma in vista (Lapresse) – SerieAnewsCarlo Ancelotti sta vivendo un momento difficile al Real Madrid. Ieri, la sconfitta contro il Valencia ha gettato un’ombra sulle sue prospettive future con il club, nonostante la buona notizia arrivata dal pareggio del Barcellona, che mantiene ancora viva la corsa alla Liga. La posizione di Ancelotti, però, sembra essere sempre più in bilico, con il malumore crescente tra i tifosi e la dirigenza.Il malumore crescente e la situazione di Ancelotti al Real MadridLa stagione del Real Madrid non sta certo andando come ci si aspettava. Il pareggio con il Barcellona ha dato una nuova speranza, ma il cammino altalenante della squadra non ha convinto né i tifosi né, soprattutto, la dirigenza. Serieanews.com - Ancelotti alla Roma, la sconfitta è fatale al tecnico: la decisione di Pérez Leggi su Serieanews.com , il ko contro il Valencia èall’allenatore: ladi Florentinoè un vantaggio per la, laal: ladiconin vista (Lapresse) – SerieAnewsCarlosta vivendo un momento difficile al Real Madrid. Ieri, lacontro il Valencia ha gettato un’ombra sulle sue prospettive future con il club, nonostante la buona notizia arrivata dal pareggio del Barcellona, che mantiene ancora viva la corsaLiga. La posizione di, però, sembra essere sempre più in bilico, con il malumore crescente tra i tifosi e la dirigenza.Il malumore crescente e la situazione dial Real MadridLa stagione del Real Madrid non sta certo andando come ci si aspettava. Il pareggio con il Barcellona ha dato una nuova speranza, ma il cammino altalenante della squadra non ha convinto né i tifosi né, soprattutto, la dirigenza.

Ancelotti alla Roma, la sconfitta è fatale al tecnico: la decisione di Pérez. Brasile, esonerato Dorival Junior: fatale il ko con l’Argentina. Anche Ancelotti in corsa. Brasile, esonerato Dorival Junior: fatale il ko con l’Argentina. Anche Ancelotti in corsa. 4° posto possibile? Quante analogie col Milan del primo Ancelotti: il precedente che fa sorridere. Carlo Ancelotti esonerato dal Bayern Monaco: fatale la sconfitta in Champions e i problemi di inizio stagione. Il Bayern Monaco esonera Ancelotti: fatale il ko col Psg. Ne parlano su altre fonti

Sconfitta con la Roma fatale, il Parma esonera Pecchia - La sconfitta di ieri al Tardini contro la Roma costa dunque l’esonero al 51enne tecnico, che chiude così la sua avventura sulla panchina ducale dopo due anni e mezzo. Arrivato nell’estate ... (msn.com)

Real Madrid beffato dal Valencia nel recupero: Duro ammutolisce il Bernabeu, Ancelotti e Vinicius nella bufera - Il Real Madrid cade in casa contro il Valencia che passa con un gol nei minuti di recupero, Vinicius sbaglia un rigore nel primo tempo. Critiche per Ancelotti ... (sport.virgilio.it)

Pericolo Ancelotti e grana infortunio: Roma in ansia - Pericolo Ancelotti e grana infortunio. Roma in ansia in attesa di capire quale sarà la diagnosi ufficiale. Ecco che cosa potrebbe succedere Un infortunio, che potrebbe essere abbastanza grave ... (asromalive.it)