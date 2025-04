Amici si sono baciati davanti al fidanzato di lei | il momento scatena il caos

"Amici", trasmessa su Canale 5 in prima serata, si sono verificati eventi che hanno catturato l'attenzione del pubblico e alimentato discussioni sia in studio che sui social media. In particolare, una ballerina ha baciato un professionista davanti al suo fidanzato. (Continua.)Leggi anche: "Amici 22", colpo di scena clamoroso: cosa è successo nell'ultima registrazioneLeggi anche: "Amici 22", lacrime prima del Serale: cos'è successo"Amici", cos'è successo nella terza puntata del seraleIeri sera, sabato 5 aprile 2025, è andata in onda la terza puntata del serale di "Amici", talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Anche ieri sera c'è stata una sola eliminazione. Le squadre hanno perso una sfida a testa e alla fine al ballottaggio sono andati Chiara, TrigNO e Luk3.

Francesca e Jacopo Sol di Amici 24 sono una coppia, il bacio in diretta che conferma la relazione. Amici 24, scatta il bacio tra due allievi? Spunta un'indiscrezione!. Achille Lauro, il nuovo flirt con la sorella della vincitrice di Amici: «Si sono baciati e si seguono sui soci. Teodora e Diego Lazzari insieme dopo Amici 24: “Si sono baciati”, ma la fidanzata del cantante fa chiarezza. Teodora e Diego Lazzari insieme dopo Amici 24: "Si sono baciati", ma la fidanzata del cantante fa chiarezza. Achille Lauro, la nuova fidanzata è Giulia Toscano? E' la sorella della vincitrice di Amici: «Si sono baciati e si seguono sui social». Ne parlano su altre fonti

Amici 24, Jacopo Sol e Francesca si baciano ed escono allo scoperto in diretta davanti alle telecamere - Chi è Jacopo Sol – Cantautore, 22 anni, nato a San Severo (Foggia), vive a Milano. Prof di riferimento Rudy Zerbi. Durante il suo percorso ad Amici ha pubblicato gli inediti: “COMPLICI” scritto da ... (ilfattoquotidiano.it)

Chiara e Trigno si separano ad Amici 24?/ Lei bacia un altro al serale: scenata di gelosia in studio! - Chiara e Trigno, crisi in arrivo ad Amici 24? Dopo il ballottaggio scatta la gelosia per un gesto inaspettato: cos'è successo? (ilsussidiario.net)

Amici 24, Jacopo Sol e Francesca si baciano ed escono allo scoperto in diretta davanti alle telecamere - Finita la puntata di sabato scorso del Serale di “Amici di Maria De Filippi ... Infatti il cantante Jacopo Sol e Francesca si sono baciati. I due hanno temuto di essere separati perché ... (informazione.it)