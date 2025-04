Movieplayer.it - Amici 24, tra Luk3 e TrigNo ecco chi è l'eliminato della terza serata

Si è conclusa lapuntata del serale di24. Tra performance e tanti colpi di scena,chi è l'allievo che lascia la scuola di Canale 5 La competizione di24 continua senza esclusione di colpi. Tra canti, balli e litigi, sabato 5 marzo si è conclusa lapuntata del serale. Come la settimana precedente, anche questa volta un solo allievo ha lasciato la scuola. Dopo le tre manches, la "scelta" dei giudici si è ristretta frachi ha lasciato il talent. Una sfida all'ultima nota pere Luke3: il terzodi24 Nonostante primamessa in ondapuntata sono trapelati in rete i primi spoiler, il serale di24 è stato pieno di .