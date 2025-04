Laprimapagina.it - Amarsi è riconoscersi

( 17-08-19l.633/41 Proprietà Intellettiva Riservata ) Di Vincenzo Calafiore05 Aprile 2025 Udine “ .. loro non si sono cercati,non è stato difficile, è bastatosolamente guardarsi negli occhie.Meraviglioso scoprire assiemeche non si è mai abbastanza lontaniper ritrovarsi .. “Vincenzo Calafiore Per me scrivere è una maniera di rimanere in silenzio. Una maniera per rimanere nell’incanto in cui certi giorni mi trovo.Per trovarmi il più lontano possibile da una realtà che tanti la riassumono come vita, ma questa neanche la si immagina cosa sia.L’ho sempre saputo, la felicità è un bagaglio dimenticato in un deposito bagagli, che felici non lo si è mai, è una grande utopia.Io ho voluto sempre salvarmi!Salvarmi da questo mondo di stupidi cinghiali votati alle guerre e alle violenze di ogni genere salvarmi da una certa morte, da imbecille imbevuto di realtà.