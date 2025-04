Alzano Lombardo Bergamo trovato il cadavere di una giovane donna sul greto del fiume Serio | indagano i carabinieri

cadavere di una donna tra i 30 e i 35 anni è stato trovato questa mattina – domenica 6 aprile – ad Alzano Lombardo (Bergamo), nel greto del fiume Serio. L’allarme è stato lanciato da un passante poco dopo le 10: sul posto sono intervenuti i carabinieri, i mezzi del soccorso sanitario e i vigili del fuoco. Non si conosce ancora l’identità della donna né la dinamica dei fatti. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri e sulla morte non si esclude alcuna ipotesi. Il corpo della vittima è stato trasferito nel primo pomeriggio all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in attesa dell’autopsia che potrebbe far luce sulle cause della morte.L'articolo Alzano Lombardo (Bergamo), trovato il cadavere di una giovane donna sul greto del fiume Serio: indagano i carabinieri proviene da Open. Leggi su Open.online Ildi unatra i 30 e i 35 anni è statoquesta mattina – domenica 6 aprile – ad), neldel. L’allarme è stato lanciato da un passante poco dopo le 10: sul posto sono intervenuti i, i mezzi del soccorso sanitario e i vigili del fuoco. Non si conosce ancora l’identità dellané la dinamica dei fatti. Al momento sono in corso le indagini deie sulla morte non si esclude alcuna ipotesi. Il corpo della vittima è stato trasferito nel primo pomeriggio all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII diin attesa dell’autopsia che potrebbe far luce sulle cause della morte.L'articolo),ildi unasuldelproviene da Open.

