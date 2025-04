Altra rissa in serata a Benevento | giovane colpito alla testa ricoverato al ‘San Pio’

Una rissa nella nottata appena trascorsa è scoppiata nei pressi dell'Arco di Traiano ed ha visto coinvolti due gruppi di giovani, uno dei quali di nazionalità straniera extracomunitaria.Secondo le prime risultanze sembrerebbe che passata la mezzanotte sia scoppiato un alterco all'interno di uno dei locali della zona tra i due gruppi. La discussione, via via sempre più animata, si è poi trasferita al di fuori del locale e a quel punto sarebbero passati alle vie di fatto anche utilizzando oggetti contundenti, forse bottiglie. Uno dei ragazzi , di nazionalità italiana è stato colpito alla testa da un extracomunitario ed ha riportato un trauma che ne ha consigliato il ricovero presso l'ospedale San Pio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale per avviare le indagini e ricostruire l'origine e la dinamica dei fatti.

