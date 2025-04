Calciomercato.it - Altra ricaduta, va ancora ko: il derby è a rischio

Nuovo infortunio nel corso di questa stagione che mette in grosso dubbio la sua presenza nella stracittadinaNuovi problemi fisici e il concretoche possa saltare una delle partite più sentite dell’intera stagione. Per il giocatore si tratta dell’ennesima.Lazio, Baroni perde Nuno Tavares per infortunio (LaPresse) – calciomercato.itNon arrivano buone notizie in casa Lazio dopo che Marco Baroni è stato costretto ad una sostituzione forzata nel corso della sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Il tecnico biancoceleste infatti ha dovuto rimpiazzare l’infortunato Nuno Tavares con Luca Pellegrini. Il terzino sinistro portoghese, attorno alla mezz’ora, ha infatti chiesto il cambio accusando un problema muscolare, un episodio non nuovo nel corso di questa stagione.Lazio, Nuno Tavares vako: paura per ilTavares già poche settimane fa aveva dato forfait nel corso del riscaldamento pre-gara contro il Bologna.