Allerta meteo per vento forte e mare agitato | l' avviso della Protezione Civile

avviso di Allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 18 di oggi, domenica 6 aprile, fino alle 23.59 di domani, lunedì 7 aprile, su tutta la Campania. L'avviso della Protezione Civile della Campania. Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le.

In Campania allerta meteo per vento forte - La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 18 di oggi, domenica ... (ansa.it)

Ondata di freddo in Italia, allerta gialla per vento forte in Toscana. Lunedì torna il sole - Oggi è prevista una breve parentesi di maltempo: aria fredda di origine artico-polare irromperà sull'Italia entrando dalla porta della Bora con raffiche fino a 60-80 km/h. Questo ingresso freddo darà ... (msn.com)

Allerta meteo per vento forte, Grosseto-San Donato Tavarnelle rinviata - Il sindaco Vivarelli Colonna: “Sfida rimandata considerate le prescrizioni legate all’agibilità dell’impianto Zecchini. Si tratta di una limitazione su cui il Comune sta già lavorando” ... (msn.com)