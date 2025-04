Allerta meteo in Campania | vento forte e mare agitato per le prossime 24 ore

Allerta meteo su Napoli e Campania per vento forte e mare agitato fino alle 23.59 di lunedì 7 aprile: possibili problemi ai collegamenti con le isole. Leggi su Fanpage.it su Napoli eperfino alle 23.59 di lunedì 7 aprile: possibili problemi ai collegamenti con le isole.

