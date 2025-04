Allegri al posto di Conte il Napoli ha scelto | le ultime

Napoli è tornato a fare punti e adesso vuole avvicinarsi alla vetta. L’Inter non è andata oltre il pari a Parma e una vittoria a Bologna permetterebbe agli azzurri di andare a meno uno dal primo posto.Nelle ultime giornate di campionato la squadra di Conte affronterà squadre di bassa o media classifica, gli scontri diretti sono finiti. Tuttavia, gli azzurri dovranno tenere alta l’asticella ed evitare cali di concentrazione. Alcuni club saranno impegnati nella lotta per la salvezza e faranno di tutto per non uscire a mani vuote nelle prossime gare. Spazionapoli.it - Allegri al posto di Conte, il Napoli ha scelto: le ultime Leggi su Spazionapoli.it Il nome del tecnico toscano prende piede, il club di Aurelio De Laurentiis ha preso la sua decisione sul futuro della panchina.Il popolo napoletano è concentrato su un finale di stagione che potrebbe regalare grandi emozioni. Dopo una serie di risultati negativi tra febbraio e marzo, ilè tornato a fare punti e adesso vuole avvicinarsi alla vetta. L’Inter non è andata oltre il pari a Parma e una vittoria a Bologna permetterebbe agli azzurri di andare a meno uno dal primo.Nellegiornate di campionato la squadra diaffronterà squadre di bassa o media classifica, gli scontri diretti sono finiti. Tuttavia, gli azzurri dovranno tenere alta l’asticella ed evitare cali di concentrazione. Alcuni club saranno impegnati nella lotta per la salvezza e faranno di tutto per non uscire a mani vuote nelle prossime gare.

Allegri al posto di Conte: scelta fatta e via libera Juve. Pellegatti: "De Zerbi prossimo allenatore? Se la scelta è tra lui, Allegri e Conte sono a posto". Allegri al posto di Conte, colpo di scena: "È il primo candidato". Milanmania: solo Allegri o Conte, da troppo tempo manca un top coach. Conceicao, destino scritto: da Allegri a Conte per un Milan... Italiano. Pellegatti: "Allegri, Conte o De Zerbi al Milan? Sono a posto. Sarei sorpreso con Sarri". Ne parlano su altre fonti

Allegri al posto di Conte: c’è la firma del presidente - L'indiscrezione riferita dal quotidiano apre nuovi scenari nel valzer delle panchine: il successore del salentino è stato già scelto ... (asromalive.it)

Italiano per Conte e ribaltone Allegri-Gasperini: terremoto in Serie A - Un intreccio incredibile di panchine alla fine di questa stagione. Italiano al posto di Conte e Gasperini-Allegri per la Roma. Cosa sta succedendo ... (asromalive.it)

Pellegatti: "Allegri, Conte o De Zerbi al Milan? Sono a posto. Sarei sorpreso con Sarri" - Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, per fare il punto sul Milan. Queste le sue parole: "Roberto De Zerbi prossimo allenat ... (msn.com)