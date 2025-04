Alessandra Amoroso ad Amici 24 incinta con il pancino | il bacio di Maria De Filippi al pancione fa commuovere – Video Mediaset

Amici 24”, andata in onda ieri sabato 5 aprile 2025 su Canale 5. Oltre alla competizione tra le squadre, la serata si è contraddistinta per il ritorno in studio di Alessandra Amoroso. La cantante salentina, ex storica allieva di “Amici”, è tornata sul palco del talent show che l’ha vista emergere come artista. Durante la sua esibizione, la Amoroso ha mostrato con orgoglio il pancione, annunciando la sua gravidanza e condividendo la gioia con Maria De Filippi e il pubblico di Amici. Ad emozionare è stato poi proprio il bacio che la conduttrice Maria De Filippi ha dato al pancione di Alessandra, un gesto che ha commosso tutti. Ecco il Video Mediaset del bacio di Maria De Filippi al pancione.PIANGO ? #Amici24 pic. Superguidatv.it - Alessandra Amoroso ad Amici 24 incinta con il pancino: il bacio di Maria De Filippi al pancione fa commuovere – Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it Grandi emozioni ed altrettanti ritorni durante la terza puntata del Serale di “24”, andata in onda ieri sabato 5 aprile 2025 su Canale 5. Oltre alla competizione tra le squadre, la serata si è contraddistinta per il ritorno in studio di. La cantante salentina, ex storica allieva di “”, è tornata sul palco del talent show che l’ha vista emergere come artista. Durante la sua esibizione, laha mostrato con orgoglio il, annunciando la sua gravidanza e condividendo la gioia conDee il pubblico di. Ad emozionare è stato poi proprio ilche la conduttriceDeha dato aldi, un gesto che ha commosso tutti. Ecco ildeldiDeal.PIANGO ? #24 pic.

