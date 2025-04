Al via domani il Giro dei Paesi Baschi 2025 Joao Almeida primo candidato al successo finale

domani l’edizione numero 64 del Giro dei Paesi Baschi.La corsa si articola in sei tappe con partenza da Vitoria-Gastein e conclusione ad Eibar per complessivi 864.7 chilometri. Ventiquattro squadre e 166 corridori si daranno battaglia per succedere nell’albo d’oro a Juan Ayuso della UAE Team Emirates-XRG, vincitore dello scorso anno davanti al connazionale Carlos Rodriguez della Ineos Grenadiers e al danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek.I corridori iniziano il cammino con la cronometro individuale da Vitoria-Gasteiz a Baskonia-Alaves, 16,5 chilometri la lunghezza della prova contro il tempo, e affrontano un tracciato impegnativo che riserverà emozioni fino all’ultimo giorno. Oasport.it - Al via domani il Giro dei Paesi Baschi 2025. Joao Almeida primo candidato al successo finale Leggi su Oasport.it La stagione del grande ciclismo internazionale entra sempre più nel vivo, corse a tappe o gare in linea attirano l’interesse degli appassionati. È il momento di uno degli appuntamenti tradizionali del calendario. Inizial’edizione numero 64 deldei.La corsa si articola in sei tappe con partenza da Vitoria-Gastein e conclusione ad Eibar per complessivi 864.7 chilometri. Ventiquattro squadre e 166 corridori si daranno battaglia per succedere nell’albo d’oro a Juan Ayuso della UAE Team Emirates-XRG, vincitore dello scorso anno davanti al connazionale Carlos Rodriguez della Ineos Grenadiers e al danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek.I corridori iniziano il cammino con la cronometro individuale da Vitoria-Gasteiz a Baskonia-Alaves, 16,5 chilometri la lunghezza della prova contro il tempo, e affrontano un tracciato impegnativo che riserverà emozioni fino all’ultimo giorno.

