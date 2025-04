Al Teatro Lendi arriva Carosonamente con Peppe Servillo & Solis String Quartet

Teatro Lendi diretto da Francesco Scarano.Dal 9 all’11 aprile (ore 21), infatti, Peppe Servillo & Solis String Quartet porteranno in scena “Carosonamente”, uno spettacolo dedicato all’artista più istrionico del panorama musicale partenopeo e conosciuto in tutto il mondo.Dai classici “Tu vuo’ fa l’americano”, “Torero” e “’O sarracino”, alle canzoni meno famose come “Tre guagliune e ‘nu mandolino” a capolavori carichi d’ironia come “Pigliate ‘na pastiglia” fino a raggiungere canzoni melanconiche del dopoguerra come “Giacca rossa ‘e russetto” e “T’aspetto ‘e nove”, in un connubio affascinante tra musica e parole, storie vere e credenze popolari, storie del popolo e dal popolo.La musica di Carosone è inclusiva perché non ha paura del diverso, ma lo accoglie con ammirazione e curiosità; la sua arte è formativa perché viene da studi accademici, allo stesso tempo si nutre della strada. Anteprima24.it - Al Teatro Lendi arriva “Carosonamente” con Peppe Servillo & Solis String Quartet Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiSi chiuderà con il ricordo di Renato Carosone il cartellone 2024/25 deldiretto da Francesco Scarano.Dal 9 all’11 aprile (ore 21), infatti,porteranno in scena “”, uno spettacolo dedicato all’artista più istrionico del panorama musicale partenopeo e conosciuto in tutto il mondo.Dai classici “Tu vuo’ fa l’americano”, “Torero” e “’O sarracino”, alle canzoni meno famose come “Tre guagliune e ‘nu mandolino” a capolavori carichi d’ironia come “Pigliate ‘na pastiglia” fino a raggiungere canzoni melanconiche del dopoguerra come “Giacca rossa ‘e russetto” e “T’aspetto ‘e nove”, in un connubio affascinante tra musica e parole, storie vere e credenze popolari, storie del popolo e dal popolo.La musica di Carosone è inclusiva perché non ha paura del diverso, ma lo accoglie con ammirazione e curiosità; la sua arte è formativa perché viene da studi accademici, allo stesso tempo si nutre della strada.

Al Teatro Lendi arriva “Carosonamente” con Peppe Servillo & Solis String Quartet. Al Teatro Lendi arriva “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese. Al Teatro Lendi arriva “Na Santarella” di Eduardo Scarpetta. Al Teatro Lendi arriva la “Cantata dei Pastori” con Peppe Barra - - Quotidiano di. Al Teatro Lendi arriva “Na Santarella” di Eduardo Scarpetta. Teatro Lendi, arriva “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese. Ne parlano su altre fonti

Sant'Arpino, al teatro Lendi in scena Ettore Bassi con Debora Iannotta in “Dio come ti amo” - Luci accese al Teatro Lendi di Sant'Arpino, diretto da Francesco Scarano, dove lunedì 10 marzo (ore 21) si aprirà il sipario per lo spettacolo “Dio come ti amo…per uomini che amano le donne ... (ilmattino.it)