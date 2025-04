Al Rione Sanità la speranza arriva anche dai maestri pasticceri | studenti a scuola da Ciro Poppella

arriva da Napoli, dall'Istituto Alberghiero"D'Este-Caracciolo, nel popolare Rione Sanità, dove il popolare maestro pasticcere Ciro "Poppella" Scognamillo ha spiegato la ricetta del suo successo ai giovani allievi dell'istituto.Una storia di riscatto e di speranza per un quartiere spesso al centro delle cronache nazionali per fatti criminali e per vicende estreme di degrado e di violenza o, al massimo, per coloriti episodi di folclore cittadino. Stavolta a porre sotto una luce diversa il quartiere reso famoso anche da Totò, sono stati dirigenti e insegnanti dell'istituto scolastico che forma nuove professionalità per il mondo del lavoro.L'idea vincente è stata quella di proporre una masterclass degna delle migliori scuole di alta cucina e di popolari trasmissioni tv, al maestro pasticcere Ciro "Poppella" Scognamillo.

