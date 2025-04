Sport.quotidiano.net - Al Castellani vince la noia: pareggio a reti inviolate tra Empoli e Cagliari

, 6 aprile 2025 - Lo scontro diretto salvezza traè vinto dalla.. Non succede granché altra due squadre invischiate nella lotta retrocessione, ma se almantenere sei punti di margine va bene, all'decisamente meno. Una punizione di Viola da una parte, una di Sambia dall'altra, poi un destraccio di Cacace salvato da Caprile. La partita è tutta qui. Poca qualità nelle due squadre per accendere la miccia, tensione alta per la posta in palio troppo importante e sull'piomba anche qualche fischio. Nicola può tornare in Sardegna con un punto che tiene il margine, D'Aversa invece non sfrutta lo scontro diretto casalingo e resta terzultimo a meno due dal Lecce e meno tre dal Parma. Strada salvezza sempre più difficile.la: brutto scontro salvezza D’Aversa sceglie Vasquez in porta, in difesa ancora Marianucci centrale, assente Ismajli, mentre davanti ci sono Esposito e Kouame.