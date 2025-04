Aggressione ad un arbitro l’AIA oscura il sito | Aggressioni incresciose vanno combattute con fermezza

arbitro aggredito nei campionati dilettanti in Sicilia, l'ultima di tante Aggressioni nelle ultime settimane: il messaggio dell'AIA L'ennesima Aggressione a un direttore di gara ha spinto l'Associazione Italiana Arbitri a 'oscurare' il proprio sito ufficiale, sostituendolo con un'immagine simbolica contro la violenza. l'AIA ha reso noto che l'ultimo episodio è avvenuto in Sicilia, ma che .

