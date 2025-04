Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "perché provo odio": Laura umiliata dopo la sconfitta, finisce male

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sabato 5 aprile 2025ovviamente non va in vacanza. Su Rai 1 una nuova puntata condotta da Stefano De Martino dove a misurarsi con pacchi, fortuna e Dottore tocca a, rappresentante della Basilicata e cassiera di professione, che ha deciso di affrontare la ruota dei pacchi affidandosi alla meditazione zen. Il destino le assegna il pacco numero 9. Al suo fianco, il fratello Giuseppe, carabiniere forestale, pronto a sostenerla in ogni scelta. L'atmosfera si scalda fin da subito grazie all'intervento di Thanat, in versione cameriere, che raggiunge lo studio per annunciare la specialità culinaria della serata: Lagane e ceci. Un tocco di tradizione che dà il via a una partita fatta di colpi di scena e tensione crescente. Il primo pacco ad essere aperto è quello della new entry, che si rivela fortunato: solo 20 euro.