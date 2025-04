Zonawrestling.net - AEW: Biglietti a gonfie vele per Dynasty, si va verso il sold out

Da situazione preoccupante a quasi tutto esaurito: i numeri dell’ultimo pay-per-view della AEWL’AEWè finalmente arrivato e, dopo settimane di preoccupazione per le vendite lente dei, i numeri hanno subito un’impennata significativa. Poche ore prima dell’inizio del pay-per-view di questa sera al Liacouras Center della Temple University, WrestleTix ha pubblicato un aggiornamento che mostra come la AEW abbia quasi esaurito i posti disponibili, superando persino il totale dell’anno scorso.I numeri impressionanti dell’ultimo aggiornamentoSecondo il rapporto mattutino del 6 aprile di WrestleTix, “disponibili: 555.distribuiti: 7.020. Configurazione attuale: 7.575.” Si tratta di un enorme balzo in avanti rispetto ai 4.320segnalati poco più di due settimane fa.