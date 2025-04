Adzic Juve | il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A ma altrove! Potrebbe ripetere il percorso di quell’ex bianconero Lo scenario

Adzic Juve, il talento montenegrino può lasciare i colori bianconeri: c'è una soluzione per giocare con continuità! Il percorso di Vasilije Adzic potrebbe in Serie A potrebbe spiccare in un "lido" diverso da quello della Juve. A svelarlo è Giovanni Albanese sul proprio profilo X. Ecco le sue parole, che accostano il futuro del montenegrino a quello di Fabio Miretti, attualmente in prestito al Genoa. RIVELAZIONE – «L'ipotesi più accreditata per Adzic è che vada in prestito l'anno prossimo per giocare con continuità in Serie A, come fatto da Miretti quest'anno.».

