Panorama.it - Adele Grisendi: «io e Giampaolo Pansa siamo traditori della sinistra»

Leggi su Panorama.it

è lì nell’urna, sempre vicino a me. Gli chiedo consigli, in qualche modo ci parliamo. Ma non vorrei che mi prendessero per matta. Nel caso, pazienza. Sono contenta che stia qui a casa sua, non nel cimiterino di paese dove è rimasto per un po’.». Parlare con, vedova didal 12 gennaio 2020, vuol dire evocare il grande giornalista. Non perché, che ha scritto undici libri, con l’ultimo appena arrivato in libreria, La figlia di Nora (Rizzoli), sia degna di considerazione solo in quanto moglie di un importante – e discusso fino alla fine – nomestampa italiana, anzi. La signora è stata semmai la donna profonda e intelligente che ci si aspetta dietro a un grande uomo, o meglio al fianco, talvolta davanti per acume e tenacia. Ed è appunto una scrittrice, non ha bisogno di sbandierare il defunto marito per farsi leggere ed apprezzare.