Addio Juve e nuova panchina italiana per Tudor | ribaltone ufficiale

Juventus a un’altra big in Serie A, come cambia il futuro di Igor Tudor: svolta in panchinaIn poche settimane, la Juventus si gioca moltissimo del suo futuro, impegnata nella rincorsa a un posto in Champions League il cui raggiungimento sarebbe cruciale. Per centrare la missione, i bianconeri si sono affidati a Igor Tudor in panchina. Un ex Juventino di ferro al capezzale della Vecchia Signora, per cercare di invertire la rotta rispetto all’andamento con Thiago Motta.Addio Juve e nuova panchina italiana per Tudor: ribaltone ufficiale – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)Il debutto con il Genoa, almeno dal punto di vista del risultato e della solidità mostrata, molto diversa rispetto alle settimane precedenti, è stato positivo. Ma ora servirà fare qualcosa in più e nello scontro diretto contro la Roma servirà la miglior Juventus. Calciomercato.it - Addio Juve e nuova panchina italiana per Tudor: ribaltone ufficiale Leggi su Calciomercato.it Dallantus a un’altra big in Serie A, come cambia il futuro di Igor: svolta inIn poche settimane, lantus si gioca moltissimo del suo futuro, impegnata nella rincorsa a un posto in Champions League il cui raggiungimento sarebbe cruciale. Per centrare la missione, i bianconeri si sono affidati a Igorin. Un exntino di ferro al capezzale della Vecchia Signora, per cercare di invertire la rotta rispetto all’andamento con Thiago Motta.per– Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)Il debutto con il Genoa, almeno dal punto di vista del risultato e della solidità mostrata, molto diversa rispetto alle settimane precedenti, è stato positivo. Ma ora servirà fare qualcosa in più e nello scontro diretto contro la Roma servirà la migliorntus.

Addio Juve e nuova panchina italiana per Tudor: ribaltone ufficiale. Juventus, panchina a Tudor. Motta esonerato. Allegri in pole come nuovo allenatore del Milan: perché i rossoneri stanno puntando sull'ex Juventus. I 4 candidati alla panchina della Juventus in caso di addio di Thiago Motta. Thiago Motta, nuova panchina in Serie A dopo la Juve: scelta fatta. Fagioli: "Panchine alla Juve? Volevo giocare. Allegri, una chiamata da papà". Ne parlano su altre fonti

Conte Juve, la Gazzetta non ha alcun dubbio: «È in pole position per la panchina della prossima stagione». Le ultimissime - Conte Juve, la Gazzetta non ha alcun dubbio: «È in pole position per la panchina della prossima stagione». Le ultimissime sul futuro del tecnico Arrivano aggiornamenti molto importanti su quello che p ... (juventusnews24.com)

Panchina a sorpresa, la Juve lo ha già mollato: Conte riscrive il finale - L’effetto domino riguardante le panchine di Serie A tiene con il fiato sospeso i tifosi di tante squadre. Dalla Juve alla Roma: di seguito gli ultimi risvolti ... (asromalive.it)

Nuova panchina per Roberto Mancini: annuncio clamoroso - Nuova panchina per Roberto Mancini ... Nelle ultime settimane il tecnico jesino è stato accostato più volte alla Juventus. Era la prima scelta di Cristiano Giuntoli per il post-Thiago Motta. (asromalive.it)