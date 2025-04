Addio all' imprenditore Alberto Maronese è stato il fondatore della Arrex

Alberto Maronese, imprenditore e fondatore della Arrex che si è spento ieri, 5 aprile, all'età di 82 anni. Lascia la moglie Arnalda e i figli Fatima e Fausto che in queste ore. Trevisotoday.it - Addio all'imprenditore Alberto Maronese, è stato il fondatore della Arrex Leggi su Trevisotoday.it Si svolgerà martedì prossimo, 8 aprile, alle ore 15 presso la chiesa arcipretale San Mansueto di Mansuè il funerale diche si è spento ieri, 5 aprile, all'età di 82 anni. Lascia la moglie Arnalda e i figli Fatima e Fausto che in queste ore.

