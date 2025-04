Addio ad Antonello Fassari | l’attore era tornato sul set de I Cesaroni 7

Antonello Fassari ha commosso profondamente l'ambiente televisivo e il pubblico italiano. l'attore, scomparso all'età di 72 anni, era tornato recentemente a interpretare Cesare, il personaggio che lo aveva reso celebre nella serie I Cesaroni. A rendergli omaggio è stata Verdiana Bixio, presidente della Publispei, storica casa di produzione della fiction. Con parole cariche di dolore e stima, ha voluto ricordare il valore umano e professionale di Fassari, definendolo "un grande attore e un caro amico".Antonello Fassari nelle vesti di Cesare era tornato sul set de I Cesaroni 7Nonostante le sue condizioni di salute fossero già da tempo precarie, Fassari aveva ripreso a lavorare sul set della nuova stagione, un segnale di grande attaccamento al progetto e al suo personaggio.

