Addio a Domenico Porcelli ex procuratore della Repubblica di Catanzaro

Domenico Porcelli, ex procuratore della Repubblica di Catanzaro, figura di grande rilievo nel panorama giuridico calabrese. Attivo negli anni ’90 in uno degli uffici più delicati del distretto giudiziario di Catanzaro, Porcelli è stato un punto di riferimento per una generazione di magistrati, affrontando con rigore e discrezione numerosi casi complessi che hanno segnato quel periodo. Tra i suoi incarichi, anche il ruolo di PM nel celebre processo di Piazza Fontana e successivamente procuratore generale presso la Corte d’Appello di Genova.La comunità catanzarese si stringe alla sua famiglia in questo momento di dolore. Il procuratore era il padre di Roberta Porcelli, dirigente della Regione Calabria, e suocero del magistrato amministrativo Nicola Durante, oltre a essere padre di Sandro e Donatella. Laprimapagina.it - Addio a Domenico Porcelli, ex procuratore della Repubblica di Catanzaro Leggi su Laprimapagina.it Si è spento all’età di 93 anni, exdi, figura di grande rilievo nel panorama giuridico calabrese. Attivo negli anni ’90 in uno degli uffici più delicati del distretto giudiziario diè stato un punto di riferimento per una generazione di magistrati, affrontando con rigore e discrezione numerosi casi complessi che hanno segnato quel periodo. Tra i suoi incarichi, anche il ruolo di PM nel celebre processo di Piazza Fontana e successivamentegenerale presso la Corte d’Appello di Genova.La comunità catanzarese si stringe alla sua famiglia in questo momento di dolore. Ilera il padre di Roberta, dirigenteRegione Calabria, e suocero del magistrato amministrativo Nicola Durante, oltre a essere padre di Sandro e Donatella.

