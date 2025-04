Addio a Antonello Fassari ecco quale era il suo ultimo desiderio

Antonello Fassari morto. L'attore, noto per il suo ruolo indimenticabile di zio Cesare nella popolare serie televisiva "I Cesaroni", è venuto a mancare all'età di 72 anni, lasciando un vuoto nel cuore di tutti coloro che lo avevano amato nel corso della sua lunga carriera. Prima di morire, Antonello aveva espresso il suo ultimo desiderio. (Continua.)Leggi anche: "I Cesaroni", che fine hanno fatto i protagonisti? Dai successi cine-tv al lavoro come lavapiattiLeggi anche: Claudio Amendola a "Belve" svela quanto ha guadagnato con "I Cesaroni"Morto Antonello FassariÈ morto all'età di 72 anni Antonello Fassari. L'attore romano, la cui carriera si è intrecciata indissolubilmente con quella della serie tv "I Cesaroni", che gli ha donato fama e successo, è stato un volto familiare per milioni di telespettatori.

