Acerra incendio in appartamento | morto un uomo gravemente ustionata una donna

incendio è scoppiato in un appartamento al primo piano di un palazzo in corso della Resistenza, ad Acerra, provocando la morte di un uomo e il grave ferimento della sua compagna. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dalla cucina, forse in seguito a una fiammata improvvisa, per poi divorare rapidamente l’intero alloggio.Sul pavimento dell’abitazione, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 54 anni. La sua compagna, rimasta gravemente ustionata, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasferita d’urgenza al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono considerate molto serie.All’interno dell’appartamento, al momento dell’incendio, erano presenti anche i genitori della donna, che sono riusciti a mettersi in salvo rifugiandosi sul balcone, in attesa dell’intervento dei soccorsi. Thesocialpost.it - Acerra, incendio in appartamento: morto un uomo, gravemente ustionata una donna Leggi su Thesocialpost.it Un violentoè scoppiato in unal primo piano di un palazzo in corso della Resistenza, ad, provocando la morte di une il grave ferimento della sua compagna. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dalla cucina, forse in seguito a una fiammata improvvisa, per poi divorare rapidamente l’intero alloggio.Sul pavimento dell’abitazione, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di undi 54 anni. La sua compagna, rimasta, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasferita d’urgenza al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono considerate molto serie.All’interno dell’, al momento dell’, erano presenti anche i genitori della, che sono riusciti a mettersi in salvo rifugiandosi sul balcone, in attesa dell’intervento dei soccorsi.

Incendio in casa ad Acerra: muore 54enne, ustionata la compagna. Incendio ad Acerra, rogo in appartamento: morto un uomo, ustionata la moglie. Incendio devasta appartamento: morto un 48enne, grave la compagna. Incendio in un appartamento, un morto. A fuoco un appartamento: morto un uomo, gravemente ustionata una donna. Incendio a Acerra: tragedia in un appartamento, morto un uomo e donna ustionata. Ne parlano su altre fonti

Incendio in casa, morto un uomo e gravemente ustionata la moglie: i genitori (invalidi) si rifugiano sul balcone e si salvano - Incendio nella notte in un appartamento ad Acerra (Napoli). A causa del rogo, scoppiato al primo piano del palazzo in corso della Resistenza 120, un ... (msn.com)

Uomo muore in incendio, il cordoglio del sindaco di Acerra - Il sindaco di Acerra (Napoli), Tito d'Errico, ha espresso il proprio cordoglio e quello dell'intera città, alla famiglia dell'uomo morto nella notte nell'incendio divampato in un appartamento in Corso ... (ansa.it)

Incendio ad Acerra, rogo in appartamento: morto un uomo, ustionata la moglie - Un incendio è divampato nella notte in un appartamento in Corso della Resistenza 120, ad Acerra. Le fiamme hanno invaso il primo piano, le cause sono ancora in fase ... (ilmattino.it)