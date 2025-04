Calciomercato.it - Accordo vicino: la Juventus lo cede per 35 milioni

Fissato il prezzo, può lasciare il club bianconero e cambiare aria: l’operazione è fattibile Una stagione complessa, ma Dusan Vlahovic resta il miglior marcatore dellain questa annata certamente particolare. 9 reti in campionato, 14 in totale e ora, dopo tante panchine con Thiago Motta, soprattutto nelle ultime gare, il serbo sembra essere tornato al centro del progetto. Igor Tudor lo stima e vuole puntare su di lui.Juve, Vlahovic piace all’Aston Villa (LaPresse) – Calciomercato.itNon è detto però che Vlahovic, al centro del progetto, ci torni solo per poche settimane. Perché il rinnovo contrattuale del serbo ancora non arriva e la scadenza, targata giugno 2026, si avvicina. Le cifre per rinnovare sono alte ed ecco quindi che, alla luca di un’offerta importante, Vlahovic potrebbe cambiare aria.