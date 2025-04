Anteprima24.it - Accoltellamento in via Guidi: arrestato il presunto colpevole, il movente sarebbe passionale

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Squadra Mobile ha tratto in arresto ilautore del ferimento del 19enne accoltellato in via. Secondo l’accusa, ilferitore è stato condotto in carcere in misura cautelare in attesa delle decisioni del Magistrato Barbato sulla convalida dell’arresto che avverrà probabilmente domani.Interrogato dagli inquirenti sembrerebbe che il feritore abbia fornito la spiegazione del suo gesto. A quanto risulta da queste dichiarazioni il ferito (attualmente ricoverato al San Pio in prognosi riservata) avrebbe importunato e offeso una ragazza e quindi il feritore avrebbe tentato di proteggerla.A questo punto, però, nel tentativo di salvare la ragazza avrebbe colpito l’altro ragazzo con un coltellino. L’arma da taglio ancora non è stata ritrovata.