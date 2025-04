Accoltella un coetaneo in piazza Dante fermato un 14enne napoletano

fermato un 14enne napoletano incensurato. La vicenda in piazza Dante, nel cuore di Napoli. Leggi su Fanpage.it Due colpi, uno al braccio e uno all'addome: la vittima è in ospedale,unincensurato. La vicenda in, nel cuore di Napoli.

Napoli, 14enne incensurato accoltella coetaneo in piazza Dante. 14nne accoltella coetaneo a Piazza Dante: fermato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Accoltella un coetaneo in piazza Dante, fermato un 14enne napoletano. Accoltella coetaneo a Napoli dopo un litigio: fermato 14enne in zona Piazza Dante. Napoli, dà appuntamento a un coetaneo per un chiarimento e lo accoltella: fermato un 14enne incensurato. Napoli, Via Crucis al Centro Direzionale con don Mimmo Battaglia e i detenuti di Secondigliano e Poggioreale. Ne parlano su altre fonti

Accoltella un coetaneo in piazza Dante, fermato un 14enne napoletano - Due colpi, uno al braccio e uno all'addome: la vittima è in ospedale, fermato un 14enne napoletano incensurato ... (fanpage.it)

Napoli, accoltella un coetaneo a 14 anni in centro: fermato per tentato omicidio - I due avevano litigato poco prima, la vittima era stata invitata in piena notte a un incontro chiarificatore in piazza Dante ed è stata ferita al braccio e all'addome ... (rainews.it)

Napoli, 14enne incensurato accoltella coetaneo in piazza Dante - Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno sottoposto a fermo un ragazzo napoletano, appena 14enne, incensurato. Il giovane ... (msn.com)