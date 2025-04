Accoltella al cuore un 26enne e ferisce suo fratello | 30enne arrestato per tentato omicidio

I carabinieri hanno arrestato lo scorso 3 aprile un 30enne per tentato omicidio. A novembre l'uomo avrebbe aggredito e accoltellato due fratelli a Nembro (Bergamo), raggiungendo il più giovane dei due al cuore.

