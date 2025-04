A Man United potrebbe essere offerto £ 64 milioni per Antonio

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Alejandro Garnacho del Manchestercelebra con Mason Mount e Antony. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)L’attaccante del ManchesterAntony è stato collegato a un’uscita permanente dal club alla fine della stagione e l’Atletico Madrid sarebbe disposto a fornirgli una rotta di uscita. Il venticinquenne è attualmente in prestito presso Real Betis e ha fatto abbastanza bene per il vestito spagnolo. Il brasiliano ha quattro gol e quattro assist in 13 partite per loro. In precedenza, aveva prodotto solo 12 gol e cinque assist per il Manchesterin 96 presenze. Chiaramente, si sta godendo il suo calcio in Spagna e ha riscoperto la sua forma. Secondo Fichajes, l’Atletico Madrid vuole firmare il giocatore ero offrire un pacchetto di circa € 75(£ 64) per fare l’accordo.