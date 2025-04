Lanazione.it - A Firenze un seminario sugli esiti del progetto 'Siete presente'

, 6 aprile 2025 - Mentre è in corso la quarta edizione, “”,da Regione, Giovanisì e Cesvot con le fondazioni bancarie toscane, fa il punto su come è andata in quella precedente. Nel 2024, furono 91 le idee che il bando sostenne per valorizzare il protagonismo giovanile nel Terzo settore in settori chiave come la cultura, il sociale e l’ambiente. Ora gran parte di quelle idee saranno al centro di un confronto organizzato per fare un bilanciodelle esperienze che ne sono nate. L’occasione è ildi “restituzione” in programma martedì prossimo 8 aprile nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati adalle 16 in poi. Sarà un viaggio pieno di testimonianze, tra cui quelle di numerose ragazze e ragazzi, degli Enti del Terzo Settore che hanno realizzato i progetti.