8 Aprile | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Aprile è il 98º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 268 giorni alla fine dell'anno.

Fase lunare: Gibbosa calante

santo del giorno: Sant'Agabo

proverbio del giorno: Aprile piovoso, maggio ventoso, anno fruttuoso

Oroscopo 8 Aprile 2025

