14nne accoltella coetaneo a Piazza Dante | fermato dai Carabinieri con l' accusa di tentato omicidio

Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un ragazzino napoletano di appena 14enne, incensurato, perché gravemente indiziato del tentato omicidio di un coetaneo, ferito con un coltello. L'aggressione a Piazza Dante

