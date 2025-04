13enne colpito da sparo | forse incidente

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.05 E' in gravissime condizioni il ragazzo di 13 anni trasportato d'urgenza al San Camillo di Roma nella tarda serata di ieri, dopo essere stato ferito alla testa da un colpo di pistola mentre era in casa. A soccorrerlo e accompagnarlo in ospedale sono stati i suoi genitori. L'arma da fuoco, regolarmente detenuta per uso sportivo dal fratello maggiore, è stata trovata in casa,dove al momento delloc'era il padre ma sembra in un'altra stanza. Si pensa che il colpo sia partito dall'arma accidentalmente mentre illa maneggiava.