? LIVE! Atalanta-Lazio 0-1 | la decide Isaksen terza sconfitta di fila per la Dea

Atalanta-Lazio 0-1Marcatori: 54? IsaksenAtalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson (78? Brescianini), De Roon, Zappacosta; Cuadrado (57? De Ketelaere), Retegui (74? Maldini), Lookman (74? Samardzic). All. Gasperini.A disp. Rui Patricio, Rossi, Ruggeri, Pasalic, Sulemana, Brescianini, Maldini, Samardzic, De Ketelaere.Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Gigot (68? Provstgaard), Nuno Tavares (35? Pellegrini); Rovella, Belahyane; Tchaouna (46? Isaksen), Dele-Bashiru, Zaccagni (68? Noslin); Dia (84? Vecino). All. Baroni.A disp. Provedel, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Pedro, Cstellanos, Noslin, Hysaj, Provstgaard, Basic, Marusic.Arbitro: Chiffi (sez. di Padova)Ammoniti: 40? Rovella, 88? LazzariEspulsi: –Note: recupero 3’pt e 5’st, spettatori: 22.731, incasso: 553. Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Lazio 0-1: la decide Isaksen, terza sconfitta di fila per la Dea Leggi su Bergamonews.it 0-1Marcatori: 54?(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson (78? Brescianini), De Roon, Zappacosta; Cuadrado (57? De Ketelaere), Retegui (74? Maldini), Lookman (74? Samardzic). All. Gasperini.A disp. Rui Patricio, Rossi, Ruggeri, Pasalic, Sulemana, Brescianini, Maldini, Samardzic, De Ketelaere.(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Gigot (68? Provstgaard), Nuno Tavares (35? Pellegrini); Rovella, Belahyane; Tchaouna (46?), Dele-Bashiru, Zaccagni (68? Noslin); Dia (84? Vecino). All. Baroni.A disp. Provedel, Furlanetto, Pellegrini, Vecino, Pedro, Cstellanos, Noslin, Hysaj, Provstgaard, Basic, Marusic.Arbitro: Chiffi (sez. di Padova)Ammoniti: 40? Rovella, 88? LazzariEspulsi: –Note: recupero 3’pt e 5’st, spettatori: 22.731, incasso: 553.

