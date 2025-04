Anteprima24.it - Tra musica, gonfiabili e aggregazione: le attività di “Officina83042?

Tempo di lettura: < 1 minuto“Si torna sempre dove si è stati bene. insieme”. Con questo motto l’Organizzazione di beneficenza APS Atripalda “” rilancia lee chiama a raccolta per la sottoscrizione della tessera associativa ma soprattutto per una giornata da trascorrere insieme.Domenica 13 Aprile è stata organizzata la manifestazione “Aperitivo in” organizzata in collaborazione con il Bar Millenium e il patrocinio del Comune di Atripalda, preludio dell’annuale appuntamento con “Dedicato a chi non c’è più” e in generale le varieassociative del periodo primaverile-estivo.Si parte a Piazza Garibaldi alle ore 10:30 con l’apertura dello stand tesseramento che sarà operativo per l’intera giornata a suon die dalle 12:00 aperitivo con jazz, poi dalle 16:30 alle 18:30 spazio anche ai bambini con tanti