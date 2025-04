Gravidanzaonline.it - Tosse da foca nei bambini: cos’è, cause, sintomi e rimedi

Leggi su Gravidanzaonline.it

Laneipuò manifestarsi in diversi modi e avere a volte anche un suono particolarmente strano. È il caso della cosiddettadanei, una condizione che tende a non essere anticipata darilevanti e che, per via della sua particolare tonalità, spaventa spesso i genitori. Generalmente è una condizione che non desta particolari preoccupazioni ma che è importante saper riconoscere per gestirla correttamente evitando le possibili, anche se meno frequenti, complicazioni.ladae come riconoscerlaPer comprenderequella che comunemente viene chiamatadanei(oabbaiante) bisogna parlare della laringite. Come spiega l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, infatti, la laringite si manifesta con unacaratterizzata da un timbro metallico che richiama il verso del mammifero marino.