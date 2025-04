Salvini al congresso di Firenze | Lega e governo sono una cosa sola Musk in collegamento

Lega Salvini premier conclude il processo di trasformazione in partito nazionale. Il movimento, fondato davanti a un notaio a fine 2017, celebra a Firenze il suo primo congresso e approva il nuovo statuto. Il testo aumenta da tre a quattro anni la durata del mandato del segretario, 'de facto' confermando fino al 2029 la leadership di Matteo Salvini, che sarà eletto domani. Tolta la soglia di dieci anni necessari per ricoprire la carica di vice segretario, cosi' come i limiti per i componenti del consiglio federale. Modifiche che consentiranno l'ingresso degli esponenti del Sud (o di outsider come Roberto Vannacci) nei massimi organi decisionali del partito. Ma sono tre i fil rouge che scandiscono la prima giornata dell'assise alla Fortezza da Basso, dal titolo 'Il coraggio della libertà''. Agi.it - Salvini al congresso di Firenze: "Lega e governo sono una cosa sola". Musk in collegamento Leggi su Agi.it AGI - Tra passato e futuro, lapremier conclude il processo di trasformazione in partito nazionale. Il movimento, fondato davanti a un notaio a fine 2017, celebra ail suo primoe approva il nuovo statuto. Il testo aumenta da tre a quattro anni la durata del mandato del segretario, 'de facto' confermando fino al 2029 la leadership di Matteo, che sarà eletto domani. Tolta la soglia di dieci anni necessari per ricoprire la carica di vice segretario, cosi' come i limiti per i componenti del consiglio federale. Modifiche che consentiranno l'ingresso degli esponenti del Sud (o di outsider come Roberto Vannacci) nei massimi organi decisionali del partito. Matre i fil rouge che scandiscono la prima giornata dell'assise alla Fortezza da Basso, dal titolo 'Il coraggio della libertà''.

