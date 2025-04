Inter-news.it - Parma-Inter 0-2 al 45?, ‘gollonzo’ di Thuram nel finale di primo tempo!

Termina sul punteggio di 0-2 ildi, sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti– Quarantacinque minuti intensissimi quelli deldi, con un Sommer stratosferico fin dal minuto 11, quando – al termine di un’azione in ripartenza – Bonny conclude dall’no dell’area e il portiere elvetico risponde con una parata di piede che salva il risultato. Poco dopo sono i nerazzurri a sbloccare il risultato: pasticcio della difesa di casa, con la sfera che finisce sui piedi di Dimarco, rasoterra in area che mancano tutti tranne Darmian, appostato sul secondo palo, che di piatto beffa Suzuki e fa 0-1. Ilnon resta a guardare e, dopo aver incassato il colpo, si ripresenta ancora nell’area dell’: ancora Bonny si incunea, palla in mezzo per Man che colpisce a botta sicura e Sommer è ancora miracoloso nell’evitare il gol.