Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo Conte alternativi al governo

Conte annuncia: "Siamo centomila". Al di là dei numeri degli organizzatori, la manifestazione su cui i Cinque stelle hanno scommesso è stata un successo. Il colpo d'occhio di via dei Fori Imperiali invasa dalle bandiere bianche del Movimento e di quelle arcobaleno della pace racconta di un esperimento riuscito. E rappresenta un messaggio chiaro al Pd e al resto degli alleati di centrosinistra. Il leader Cinque stelle lo definisce il primo "pilastro" della costruzione dell'alternativa di governo. "Oggi si rompe quella farlocca luna di miele che Meloni ha costruito con una parte degli italiani con le sue menzogne e con le bugie", annuncia il leader M5s: "Oggi costruiamo il primo pilastro dell'alternativa a questo vergognoso governo". Agi.it - Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo. Conte "alternativi al governo" Leggi su Agi.it AGI - Ottantamila, forse di più. A fine giornata Giuseppeannuncia: "Siamo centomila". Al di là dei numeri degli organizzatori, la manifestazione su cui i Cinquehanno scommesso è stata un successo. Il colpo d'occhio di via dei Fori Imperiali invasa dalle bandiere bianche dele di quelle arcobaleno della pace racconta di un esperimento riuscito. E rappresenta un messaggio chiaro al Pd e al resto degli alleati di centrosinistra. Il leader Cinquelo definisce il primo "pilastro" della costruzione dell'alternativa di. "Oggi si rompe quella farlocca luna di miele che Meloni ha costruito con una parte degli italiani con le sue menzogne e con le bugie", annuncia il leader M5s: "Oggi costruiamo il primo pilastro dell'alternativa a questo vergognoso".

Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo. Conte "alternativi al governo". M5S in piazza contro il riarmo, presente una delegazione Pd (senza Schlein). Conte: siamo in centomila. Il corteo del M5S scatena la guerra tra le correnti dem. Sabato 5 Aprile, scendiamo in piazza a Roma per dire BASTA SOLDI PER LE ARMI!. Roma: in migliaia in piazza con il M5s contro il piano di riarmo dell'Ue. Roma, manifestazione del M5S contro il riarmo europeo | Le ultime notizie in diretta. Conte: «Siamo 100mila, costruiamo un'alternativa». Ne parlano su altre fonti

Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo. Conte "alternativi al governo" - AGI - "Da questa piazza arriva un messaggio forte e chiaro non vogliamo un piano di riarmo da ottocento miliardi, vogliamo un percorso di pace che veda l'Europa protagonista. Abbiamo bisogno di invest ... (msn.com)

Cinque Stelle in piazza contro il riarmo. Con loro il Pd e Rita De Crescenzo - Il corteo romano dominato da bandiere del Movimento, della Palestina e per la pace. Conte: "Oggi arriva un no forte e chiaro allo sperpero di 800 ... (huffingtonpost.it)

Non solo 5 Stelle. Conte allarga la piazza del Movimento - Tra slogan contro il riarmo e dichiarazioni di amicizia alla Russia, migliaia di persone sfilano a Roma per raggiungere il palco di Conte. Il cortese ... (huffingtonpost.it)